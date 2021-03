Tyler Posey : Fier de sa période de sobriété

Durant cinq mois, l’acteur Tyler Posey a arrêté de consommer de l’alcool et de la drogue. Ce qui lui a fait le plus grand bien.

Le confinement aura eu un effet positif pour Tyler Posey. Il en a profité pour arrêter sa consommation d’alcool et de drogue. «J’ai été complètement sobre pendant environ cinq mois, durant lesquels j’ai juste essayé de prendre soin de moi et de méditer tous les jours. J’ai prié - rien de religieux - juste un pouvoir plus puissant. Je sentais qu’il y avait quelque chose de plus grand que moi dans ce monde», a confié l’acteur américain de 29 ans dans le podcast «Just for Variety», mardi 9 mars 2021.