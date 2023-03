Louis Tomlinson est fier des titres écrit pour One Direction

«All Of Those Voices», au cinéma le 22 mars 2023, décrit le parcours musical de Louis Tomlinson. Dans la dernière bande annonce en date, le Britannique de 31 ans évoque One Direction, boys band en activité de 2011 à 2016, qui l’a révélé au monde entier.

Le musicien, qui s’est brisé l’humérus à la fin 2022, a expliqué que le combo actuellement en pause était devenu important à ses yeux dès qu’il s’était mis à écrire ses propres chansons. «Les deux premières années et demie, j’avais juste l’impression de n’avoir aucun contrôle, de n’avoir aucune influence sur le groupe», a-t-il confié. Louis Tomlinson a ensuite indiqué que les paroles de nombreux titres de One Direction étaient nées de sa propre plume. «Ce qui me rend le plus fier en tant que membre du groupe, c’est certainement d’avoir le plus grand nombre de crédits d’écriture. Cela me fait me sentir important au sein de la formation et c’est tout ce dont j’ai toujours rêvé depuis que j’étais jeune», a-t-il livré.