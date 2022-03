Conseil d’Etat vaudois : Fier de son bilan, l’exécutif prévoit des défis sociaux et environnementaux

Le Conseil d’Etat vaudois dresse un bilan plutôt positif de la législature 2017-2022, néanmoins perturbée par la pandémie de Covid-19. Des défis majeurs attendent les futurs membres de l’Exécutif.

De droite à gauche: Rebecca Ruiz, Philippe Leuba, Béatrice Métraux, Nuria Gorrite (Présidente), Pascal Broulis, Cesla Amarelle, Christelle Luisier Brodard. 20min/Marvin Ancian

Difficile de tirer un bilan chiffré sur la base des objectifs de législature, tant celle-ci a été bouleversée par l’actualité. Les sept membres du Conseil d’Etat ont toutefois fait front commun ce mercredi pour présenter leurs accomplissements de ces cinq dernières années, à un mois des élections cantonales. Sans surprise, le bilan tiré par les principaux intéressés était largement positif.

La préservation du climat, le dynamisme économique, la cohésion sociale, ainsi que l’accompagnement des citoyens et entreprises dans la transition numérique ont été mis en avant comme les axes forts du programme établi par le Conseil d’Etat vaudois pour la législature 2017-2022. Le volet social de la RIE3 et un certain nombre de constructions et rénovations ont également fait la fierté de ce quinquennat.

Covid-19 très présent

En parallèle à la gestion urgente de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales, l’Exécutif vaudois estime avoir pu mettre en œuvre la quasi-intégralité de son programme. Il annonce cependant une nouvelle ère sur fond d’impératif climatique et d’importantes évolutions sociétales.

Si fin 2021 le taux de chômage a retrouvé son niveau d’avant la crise, la pandémie de Covid-19 a révélé des précarités, des vulnérabilités et des inégalités auxquelles il faudra faire face. Un certain nombre d’indicateurs ont vu le jour durant la pandémie pour définir les priorités en matière sociale, et ce système de monitoring sera pérennisé.

Le Conseil d’Etat note aussi que la pandémie a généré une remise en cause, voire une fragmentation de la confiance envers les institutions et la crédibilité des discours officiels et scientifiques. Et cette période difficile, dont l’économie vaudoise s’est sortie «miraculeusement» grâce à sa diversité et sa vitalité. «n’a toutefois pas été autoportée économiquement parlant», a pointé le ministre de l’économie Philippe Leuba.

Quels défis futurs?

Les objectifs majeurs l’insertion professionnelle des jeunes notamment;

l’évolution de la mobilité et des modes de travail;

la sécurité numérique des données privées;

la stabilisation des rapports entre le Canton et les Communes;

le vieillissement de la population.

Le bilan du jour était aussi prospectif. La crise sanitaire n’est pas définitivement résolue au niveau mondial, rappelle l’exécutif. L’émergence éventuelle de nouveaux variants pourrait péjorer les prévisions actuelles. D’où la nécessité de mettre en place des réserves hospitalières et financières d’urgence, ainsi que de développer les plans de gestions de crise au sens large, a rappelé la ministre de la santé Rebecca Ruiz.

Le prochain exécutif, pour lequel concourent 25 candidats, sera également confronté à l’insécurité lié aux rapports entre la Suisse et l’Union européenne, dont dépend un salaire vaudois sur quatre. Il fera également face des risques nouveaux, par exemple des questions d’approvisionnement liée à la crise ukrainienne. L’avènement des cyberattaques sur des communes et des entreprises vaudoises constitue également un défi de taille.

Du côté environnemental, la démissionnaire verte Béatrice Métraux a pointé les investissements à réaliser pour développer les énergies renouvelables et la construction durable, pour atteindre la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50-60% d’ici 2030, et la neutralité carbone en 2050.

