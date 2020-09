Sarah Fraisou : Fière de «rentrer entièrement dans l’écran»

La starlette de téléréalité Sarah Fraisou a perdu plus de 30 kilos et elle ne compte pas s’arrêter là.

C’est décidé, Sarah Fraisou ne veut plus être en surpoids. Après avoir perdu plus de 30 kilos grâce à la pose d’un anneau gastrique, une alimentation plus saine et à des exercices physiques, la starlette de téléréalité est métamorphosée. Même son visage s’est affinée. Fière de son nouveau look, la Française de 28 ans a exprimée sa joie dans une story Snapchat, mercredi 23 septembre 2020. «Tellement contente de rentrer entièrement dans l’écran», a-t-elle écrit avec humour légende de l’une de ses vidéos.