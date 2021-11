Cardi B – Fière de ses cheveux naturels malgré les critiques

Réaliser ses propres soins

Bientôt sa propre marque?

Le fait est que de nombreux coiffeurs sont peu formés à ce type de cheveux et que les produits de qualité restent onéreux et difficiles à trouver. « On a essayé de nous faire croire que nos cheveux ne deviendraient jamais longs . C e n’est pas vrai. Beaucoup de produits capillaires que nous utilisions à l’époque n’étaient pas bons pour nos cheveux, mais c’est tout ce que nous pouvions trouver et nous ne pouvions pas nous permettre d’aller au salon de coiffure régulièrement » , ajoute-elle. «Je veux que les femmes racisées aux cheveux frisés sachent qu’elles n’ont pas de «mauvais cheveux». Il n’y a pas de mauvais cheveux. Et les «bons» cheveux ne riment pas avec une texture unique spécifique. Tous les cheveux sont beaux » , conclut-elle.

Pas la seule

Elles n’est pas la seule célébrités à parler de cette thématique. Le mannequin français Cindy Bruna expliquait à «Vogue», en novembre, «À 10 ans, je décide de prendre soin de mes cheveux toute seule. Je regarde les magazines, les pubs à la télé et je ne me sens absolument pas représentée. Un cercle vicieux, puisque plus j'essaie de m’identifier à des femmes qui ne me ressemblent pas, et moins j’aime mes cheveux.» Dans la mode, elle regrette que les coiffeurs ne soient pas formés: «le cheveu bouclé marque hyper facilement. Sur un shooting, il faut donc penser à faire les photos cheveux attachés plutôt à la fin de la séance. Et s’ils veulent une coiffure bouclée mais pas trop, il faut d’abord raidir les racines sur 5 ou 10 cm, pour aplatir et diminuer le volume de l’ensemble.»