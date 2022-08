Amber Midthunder fière d’être Amérindienne

L’opportunité d’incarner une femme forte amérindienne il y a 300 ans, ce qu’on voit rarement à l’écran. Je suis fière de le faire dans le cadre d’une franchise comme «Predator» que les gens adorent. C’est important de proposer aux femmes autochtones et aux autres une héroïne de film d’action forte mais aussi vulnérable à laquelle elles puissent s’identifier.



Quels traits partagez-vous avec votre personnage?



J’admire sa ténacité et en même temps ses hésitations qui la rendent si humaine. Naru s’évertue à convaincre sa tribu qu’elle est capable de chasser et puis soudain, doute d’elle-même. Il m’arrive aussi de m’investir à fond dans un projet puis de perdre confiance en moi, avant de retrouver mon assurance initiale.



Comment vous êtes-vous préparée à jouer ce rôle physiquement exigeant?



J’ai participé à un camp d’entraînement avec les garçons qui chassent avec moi dans le film. On a appris à faire du tir à l’arc, à manier un couteau et une lance, sans oublier le tomahawk. Et créé un langage des signes basé sur celui des Comanches. Mais rien ne peut te préparer à la sensation de plonger dans une rivière glacée!



Avec un père acteur et une mère directrice de casting, devenir comédienne était une évidence?



Mon père a bien sûr eu une grande influence sur moi. J’ai grandi en lui rendant visite sur les plateaux de tournage et en accompagnant ma mère au bureau. Cela dit, mes parents ne m’ont jamais poussée à devenir actrice et m’ont laissé trouver mon chemin toute seule.