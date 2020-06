Fiesta d’étudiants géante au mépris des normes Covid

Rédiger un nouveau commentaire

Alain Schweizer 27.06.2020 à 09:35

c'est infernal. on perd des emplois, on reste confinés, on fait tous des efforts importants et on bouleverse nos vies. tout ca pour que des poches de polichinels nous refassent plonger parce que "Ils ont bien le droit de s'amuser et c'est qu'une grippe" qui a paralysé la moitié de la planète!!! vraiment insupportable.