Depuis octobre, des soignants de divers établissements hospitaliers du canton organisent des soirées privées de plus de 5 personnes. Image d’illustration. iStock

«Un personnel de santé que nous soutenons et qui n’en fait qu’à sa tête à l’extérieur, quelle blague!» Depuis fin octobre, Laëtitia* est régulièrement conviée chez des amis infirmiers et infirmières vaudois pour des fêtes. La prochaine fiesta est prévue ce week-end. Au vu du nombre de personnes qui ont déjà confirmé leur présence via un groupe WhatsApp – plus de 10 prévoient d’être de la partie –, l’effectif dépassera largement le maximum de 5 personnes autorisé par le canton . Laëtitia ne s’est rendue à aucune de ces fêtes, mais elle raconte que lors de ces rassemblements privés chez des particuliers, se mélangent à la fois des soignants de différents établissements hospitaliers vaudois, ainsi que leurs conjoints. La jeune femme est elle-même la compagne d’un professionnel de la santé.

Pour Laëtitia, s’agissant du personnel médical, cette situation est «invraisemblable»: «Ils me parlent beaucoup de la difficulté actuelle dans les hôpitaux, du manque de personnel soignant, de la fatigue qui se fait sentir et qu’ils ont hâte que le Covid cesse.» Selon elle, les participants peuvent être jusqu’à 15 pour une soirée. «J’ai eu droit à un «fuck Covid» lorsque j’ai affirmé que ce n’était pas très correct», relate-t-elle.

«Un devoir d’exemplarité»

Le mois dernier, le personnel des soins intensifs lançait un cri du cœur, comme l’ont relayé Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, en citant des données de la Société suisse de médecine intensive (SSMI). Ces professionnels de la santé se disaient «épuisés» et «dégoûtés» en cette deuxième vague de coronavirus, et ils ont sans doute le besoin de décompresser.

Mais ceux qui se moquent des mesures sanitaires en vigueur risquent-ils quelque chose sur le plan professionnel? «Si un tel cas devait se présenter, le CHUV rappellerait dans un courrier aux collaborateurs concernés qu’ils doivent respecter les règles édictées par les autorités et que, dans les conditions actuelles, ils ont un devoir d’exemplarité absolu», informe Kevin Gertsch, adjoint aux relations médias de l’établissement. «Nous rappelons que les mesures prises par le Canton valent pour tout le monde», martèle le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS). L’instance cantonale vaudoise précise également ne pas avoir connaissance de ce cas-là.

Sanctions pénales

La police cantonale vaudoise considère que, de manière générale, la population respecte bien les directives et fait notamment preuve de responsabilité et de compréhension. «Depuis le 1er septembre à ce jour, on comptabilise 61 attroupements, privés ou publics, pour lesquels les forces de l’ordre sont intervenues», déclare Florence Frei. La chargée de communication de la police cantonale vaudoise détaille: «Depuis la deuxième vague, nous ne délivrons plus d’amendes d’ordre. Les dénonciations sont adressées au préfet ou au Ministère public en fonction de la gravité de l’infraction. Et selon les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse, l’amende sera de 500 fr. pour l’organisateur de la manifestation privée.»