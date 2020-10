Jeux vidéo«FIFA 21» mise trop sur l’attaque et oublie le foot

L’«eFootball PES 2021 Season Update» présente une vision plus orientée simulation que son concurrent de chez EA, et à petit prix. L’arbitrage est parfois discutable et les contacts par moment aléatoires. Néanmoins, en matière de plaisir de jeu et de réalisme, c’est le pied. Les gardiens réalisent des parades spectaculaires et les défenses ne se font pas facilement déborder. Quant au manque de certaines licences, il est aisément compensé grâce au patch CYPES réalisé par les fans. Ce dernier s’installe facilement et est mis à disposition gratuitement. Que demander de mieux?