Sports - FIFA 22 se lance, ses traders aussi

Kylian Mbappé fait partie des joueurs à avoir dans sa collection. AFP

Obtenir un Messi, Mbappé ou Haaland sur FIFA Ultimate Team (FUT) a de quoi faire jubiler. FIFA 22 permet à ses joueurs de profiter de certains aspects du jeu avant la sortie officielle, prévue le 1er octobre. Pour cela, les personnes doivent souscrire un abonnement à EA Play, qui ouvre notamment la porte à FIFA Ultimate Team dès mercredi 22 septembre à 19 h. La poule aux œ ufs d’or d’EA Sports enthousiasme de nombreux joueurs, mais aussi des spéculateurs. Pour comprendre le marché qui entoure FUT, il faut comprendre le fonctionnement du service. Le joueur doit créer son équipe et jouer les matches à l’aide des joueurs recrutés. Pour les trouver, il faut ouvrir des packs. Ces packs s’obtiennent soit en jouant au jeu, soit avec de l’argent réel. Toujours est-il qu’il est extrêmement difficile d’obtenir les meilleurs joueurs, et ceux-ci se vendent très cher. À titre d’exemple, Lionel Messi est le mieux évalué de tous avec une note globale de 93. Derrière lui, Robert Lewandowski affiche 92 et Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne, Kylian Mbappé, Neymar Junior et Jan Oblak sont estimés à 91. La distribution des cartes dans les packs est totalement aléatoire. Certains peuvent avoir Cristiano Ronaldo en une ouverture tandis que certains ne l’auront pas après 200 tentatives.

Des paris risqués

À l’occasion de la sortie du jeu, de nombreux sites et blogs spécialisés dévoilent leur guide pour ressortir gagnant de cet accès anticipé. Dexerto conseille par exemple aux joueurs de ne pas ouvrir de packs dans cette première version. « Ces animations gâchent du temps, surtout si vous en achetez en grande quantité » , estime le guide , qui suggère d’utiliser la version web ou l’application du service. Red Bull s’est également fendu de son propre guide, avec les conseils de Ryan Pessoa, joueur professionnel de FIFA pour Manchester United. Lui estime que certaines cartes valant 10 000 points en début de saison peuvent ensuite être revendues 30 000 points. Gamosaurus conseille à ceux qui ont pioché une excellente carte d’ attendre avant de la revendre. « Le premier jour, personne n’aura d’argent pour vous l’acheter .» Tous les guides exhortent les joueurs à comprendre les mécanismes du marché. Les différentes compétitions lancées par EA poussent parfois les joueurs à rechercher des profils précis. La demande pour ces mêmes footballeurs augmente alors, et cela devient le bon moment pour les vendre.

Une activité à part entière

Pour exister au niveau compétitif, il faut lâcher passablement d’argent. Le mode FUT de FIFA se définit comme une sorte de « pay to win » , il faut dépenser pour être bon. Les plus gros joueurs dépensent des milliers de francs pour avoir un semblant d’équipe potable. Le petit défenseur de deuxième division russe aura de la peine à arrêter la course d’un Raheem Sterling.

Le fait que les packs soient lié s au hasard pousse une partie des joueurs à dépenser sans compter, d’a ut an t plus qu’ils ne se rendent pas forcément compte que leurs streamers ou youtubers disposent de sponsors pour se permettre d’en acheter autant. Karim Morand-Lahouazi et Victor Zagury, deux avocats français , ont d éjà d éposé une plainte pour pratiques commerciales douteuses et loterie prohibée. « Certains de nos plaignants ont mis des sommes à 5 chiffres dans le jeu. Electronic Arts crée volontairement de la frustration pour générer une addiction », a déclar é maître Moran d -Lahouazi au Figaro. La Belgique est allée plus loin que la plainte et a carrément interdit ce mode de jeu sur son territoire. Le caractère hasardeux dérange autant qu’il séduit certains. Comme pour tout marché, il y a cependant une belle dose de risque. Les blessures, méformes des équipes ou autres surprises sont courantes dans le football. EA Sports a également dû faire face à des abus de son jeu, avec notamment le cas d’un employé qui aurait vendu des cartes rares directement à des joueurs, en leur assurant qu’il avait exactement ce qu’ils voulaient. Ce qui est bien entendu contraire aux règles.