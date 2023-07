Coupe du monde: L’Angleterre entrevoit les 8es de finale

L'Angleterre - championne d'Europe - a battu le Danemark (1-0), vendredi à Sydney au bout d'un match serré, et se rapproche des 8es de finale. Les Lionnes ont abordé la compétition avec le titre en tête, dans la foulée du Championnat d'Europe remporté à domicile. Et le chemin vers la finale s'est éclairci après cette victoire contre les Danoises, devant le Sydney Football Stadium, quasi plein (40’000 personnes), criant à plusieurs reprises «England». L'Angleterre obtiendra son billet pour les 8es de finale si la Chine – championne d'Asie - ne bat pas Haïti, emmené par l'attaquante Melchie Dumornay, dans la foulée samedi à Perth (coup d’envoi à 13h00 suisses).

L'Angleterre et le Danemark, en tête du groupe B, s'affrontaient pour prendre la première place du groupe. Après une entrée en lice compliquée contre Haïti, les Anglaises, emmenées par la capitaine et défenseure Millie Bright, ont dû lutter contre le Danemark de Lars Sondergaard. Il a fallu compter sur le dynamisme et l'impact de l'attaquante Lauren James, auteure d'une belle frappe enroulée, trop précise pour la gardienne scandinave en tout début de match (6e). Son deuxième but sous les couleurs de l'Angleterre en treize sélections. Pendant la première période, la joueuse de Chelsea a été la plus percutante dans la défense danoise, notamment par ses centres et ses frappes (12e, 20e, 21e).