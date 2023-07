Coupe du monde: La Colombie bat l’Allemagne, succès d'anthologie

Portée par un public en furie, dimanche à Sydney, la Colombie de la pépite Linda Caicedo (18 ans) a réalisé un immense exploit en dominant l'Allemagne (2-1). La soirée vécue par les 40’500 spectateurs du Sydney Football Stadium, largement acquis à la cause colombienne, restera dans les mémoires. Les fans colombiens auront vécu un ascenseur émotionnel: sur l'ouverture du score sublime de Caicedo (52e), la réduction du score d'Alexandra Popp sur penalty (90e), puis la tête venue d'ailleurs de Manuela Vanegas au bout du temps additionnel (90e+7). L'enceinte parée de jaune a alors basculé dans la fête et la célébration, sous un vacarme rarement observé lors d'un Mondial féminin. Les Colombiennes ont mérité leur tour d'honneur à la fin du match.

L'action du premier but, à elle seule, résume la portée de l'exploit. Un double contact malicieux au cœur de la défense allemande, une frappe précise envoyée directement dans la lucarne opposée, un sourire communicatif et un stade à l'unisson... À 18 ans, Linda Caicedo a conquis toute l'Océanie avec ce but venu d'ailleurs.

Linda Caicedo éblouissante

Ce phénomène de précocité, qui a joué en un an la Copa América, le Mondial des moins de 17 ans, celui des moins de 20 ans et celui des grandes, sera difficile à déloger dans la catégorie du plus beau but de cette Coupe du monde féminine.