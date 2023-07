Coupe du monde: La France fait un grand pas vers la qualification

Sakina Karchaoui (à gauche) et Kadidiatou Diani peuvent sourire: la France a fait un grand pas vers les 8es de finale de la Coupe du monde féminine de football 2023.

Bousculée par la grinta de la Seleção et par l'ambiance hostile imprimée par 49’000 spectateurs, l'équipe d'Hervé Renard a répondu par une intensité à toute épreuve qui lui permet de prendre la tête du groupe F, un point devant les Brésiliennes. Hervé Renard a même failli en venir aux mains avec un membre du staff brésilien dans les dernières secondes, confirmation que cette affiche cinq étoiles sentait la poudre.

Première place en vue

Avant un troisième match beaucoup plus abordable face au modeste Panama mercredi à Sydney, ce succès a déjà des airs de qualification pour les 8es de finale. Les Bleues se sont même ouvert très grand la porte de la première place de poule, cruciale pour leur avenir puisqu'elle leur ferait probablement éviter un choc contre l'Allemagne dès les 8es de finale, un tirage redouté. À moins d'un festival jamaïcain lors des deux prochains matches des «Reggae Girlz», une victoire face aux Panaméennes leur offrira la tête du groupe.

Si insipide, crispée voire inquiétante au premier match, la France a rendu une copie opposée pour ce sommet emblématique du football international. Le «Jogo bonito» cher au Brésil a été maîtrisé avec autorité. Surtout en première période, quitte à frôler la correctionnelle sur certains duels. Mais c'est peut-être cette agressivité qu'Hervé Renard souhaitait voir, lui qui demandait la veille à ses joueuses de «se libérer» et de «vivre intensément» ce Mondial océanien.

Le Sommer décisive

Le coach avait sorti sa légendaire chemise blanche sur le banc de touche. Peut-être a-t-il aussi sorti l'une de ses causeries fétiches, car ses Bleues ont été transfigurées dès l'entame. Après un quart d'heure d'une nette domination, la revenante Eugénie Le Sommer a conclu une superbe action collective, initiée par Sakina Karchaoui à gauche et bonifiée par la tête de Kadidiatou Diani (17e). Un 90e but en sélection pour celle qui a désormais marqué lors des trois derniers Mondiaux.

Les Brésiliennes ont retrouvé des couleurs en seconde période et Debinha a fini par convertir un ballon revenu par hasard entre ses pieds (58e). Et quand la pression du Brésil était au maximum, que les Bleues semblaient prêtes à flancher, Renard a surgi pour inscrire son 35e but chez les Bleues, son cinquième en Coupe du monde.