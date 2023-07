Coupe du monde: Entrée en lice autoritaire des États-Unis

Sophia Smith (No 11) a été la meilleure joueuse américaine face au Vietnam, lors de la Coupe du monde féminine de football 2023.

En quête d’un troisième sacre d'affilée en Coupe du monde, les États-Unis ont logiquement dominé le Vietnam pour leur entrée en lice dans la compétition (3-0), samedi à Auckland, avec un doublé de l'attaquante Sophia Smith. Les Américaines prennent la tête du groupe E en attendant le duel entre les Pays-Bas et le Portugal, prévu dimanche (09h30 heure suisse) à Dunedin (Nouvelle-Zélande).

Encouragées juste avant leur rencontre par le président américain Joe Biden, les Américaines n'ont pas tremblé, même si leur star Alex Morgan a manqué un penalty, bien sauvé par la gardienne Kim Tranh Tran Thi (43e). Signe de l'immense popularité de l'équipe américaine aux États-Unis, une imposante statue de Morgan a été érigée en plein New York ces derniers jours. Mais l'attaquante n'a pas tiré le meilleur penalty de sa carrière, loin de là... Il s'agissait du sixième penalty en six matches depuis le début du Mondial, et seuls deux d'entre eux ont été inscrits!