Coupe du monde: Les États-Unis et le Japon autoritaires d'entrée

Encouragées juste avant leur rencontre par le président américain Joe Biden, les Américaines n'ont pas tremblé, même si leur star Alex Morgan a manqué un penalty, bien sauvé par la gardienne Kim Tranh Tran Thi (43e). Signe de l'immense popularité de l'équipe américaine aux États-Unis, une imposante statue de Morgan a été érigée en plein New York ces derniers jours. Mais l'attaquante n'a pas tiré le meilleur penalty de sa carrière, loin de là... Il s'agissait du sixième penalty en six matches depuis le début du Mondial, et seuls deux d'entre eux ont été inscrits!

Megan Rapinoe atteint les 200 sélections

Pour sa dernière saison et son dernier Mondial, la vedette emblématique de la sélection américaine Megan Rapinoe a fêté sa 200e sélection en entrant en jeu après 62 minutes, un quart d'heure avant le dernier but signé Lindsey Horan (77e), capitaine au coup d'envoi.

Le Japon déroule

Dans le groupe C, le Japon a largement dominé la Zambie (5-0), à Hamilton. Cependant, les Nippones ont dû attendre la 43e minute et un but de la milieu Hinata Miyazawa, qui a repris un centre venu de la droite, pour ouvrir le score. L'avant-centre Mina Tanaka a doublé la mise à la 55e minute avant que Miyazawa, sept minutes plus tard, n'inscrive un deuxième but personnel, à nouveau sur un centre après une mauvaise intervention de la gardienne zambienne Catherine Musonda. Bien lancée en profondeur, Jun Endo a alourdi la marque en trompant aisément Musonda à la 71e minute.