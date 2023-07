Coupe du monde: Les Pays-Bas frustrent les Etats-Unis

Les États-Unis, doubles tenants du titre, ont concédé le nul contre les Pays-Bas (1-1), dans la nuit de mercredi à jeudi, à Wellington, dans le choc de la phase de groupes d'un Mondial féminin qui semble plus ouvert que jamais. Depuis son coup d'envoi, la compétition reine – la première à 32 nations - a montré que l'écart se réduisait entre les équipes participantes et la toute puissante Team USA n'échappe pas au constat.

Van der Gragt rejoint l’infirmerie

Capitaine Horan à la rescousse

Les États-Unis, dont plus de la moitié des joueuses découvrent la compétition, ont longtemps pâti de leur manque de vécu face à des adversaires mieux rodées. En quête d'un succès fondateur, la nouvelle génération incarnée par l'attaquante star, Sophia Smith, a alterné des moments de fulgurance et de flottement. «Cette équipe n'est pas seulement jeune, elle est nouvelle, elle n'a pas passé beaucoup de minutes ensemble», a rappelé le sélectionneur, Vlatko Andonovski. «On va s'améliorer de match en match. On sera aussi beaucoup plus efficace à l'avenir», a-t-il promis.