Coupe du monde: La Suède qualifiée pour les 8es de finale

La Suède, vice-championne olympique en titre, s'est qualifiée en 8es de finale du Mondial après sa large victoire contre l'Italie (5-0), samedi à Wellington, notamment grâce à un doublé de la défenseure Amanda Ilestedt. Après leur victoire poussive contre l'Afrique du Sud , les joueuses de Peter Gerhardsson se sont rassurées et ont gagné leur ticket pour la phase finale, le premier délivré dans le groupe G, où l'Afrique du Sud, l'Argentine et l'Italie peuvent encore croire à une qualification.

Les Suédoises, assurées de terminer premières du groupe et d’affronter le 2e du groupe E (celui des États-Unis et des Pays-Bas), ont puni les Italiennes en sept minutes en fin de première période, alors qu'elles ont été dominées en début de match: d'abord par une tête d’Amanda Ilestedt sur corner (39e), grâce à Fridolina Rolfö (44e) encore à la suite d'un corner et d'un ballon mal dégagé. Puis c'est Stina Blackstenius qui a assommé les Italiennes, après un beau mouvement collectif qui s'est fini par un petit cafouillage (45e+1).