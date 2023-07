Coupe du monde en live: la Suisse contre la Norvège

Dans une partie très équilibrée, les Suissesses ont parfaitement tenu le choc face aux Norvégiennes. Les deux équipes ont eu leur temps fort, sans parvenir à en profiter à cause d'un manque de précision et de justesse dans les 20 derniers mètres. Et Gaëlle Thalmann, qui va ranger ses gants après le Mondial, a répondu présent sur une tête dangereuse de Roman Haug.