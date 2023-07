Coupe du monde: La Suisse se qualifie pour les 8es de finale

La Suisse de Julia Stierli, Lia Wälti et Noelle Maritz sera au rendez-vous des 8es de finale de la Coupe du monde féminine de football 2023.

À quel moment l'équipe de Suisse a-t-elle appris qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur? Qu'à cause du savon qu'était en train de passer la Norvège aux Philippines (6-0 score final), le moindre but encaissé la renvoyait à la maison? Difficile à dire. Mais chose certaine, les Suissesses ont vécu un match étrange face à la Nouvelle-Zélande dimanche, particulièrement crispant. Qui s'est achevé par le plus grand des soulagements: un 0-0 qui envoie l'équipe nationale en 8es de finale de la Coupe du monde.