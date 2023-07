Coupe du monde: Une victoire historique pour la Nouvelle-Zélande

Sur le terrain, les «Football Ferns» ont dépassé les favorites norvégiennes à la faveur d'une seconde période pleine d'envie, concrétisée par un but de Hannah Wilkinson (48e). Il s'agit du premier succès des Néo-Zélandaises dans un Mondial, à leur seizième tentative (12 défaites, 3 nuls jusque-là), lors d'une soirée historique à plus d'un titre. Quelque 42’317 spectateurs ont rempli le célèbre Eden Park, temple des All Blacks et du rugby. Un chiffre record pour un match de football dans l'archipel, selon la Fédération néo-zélandaise.