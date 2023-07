Coupe du monde: Victoire et records pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie

Le Mondial féminin s'est ouvert jeudi dans l'effervescence pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie, nations organisatrices toutes deux victorieuses d'entrée avec des records d'affluence. Une journée historique assombrie par une fusillade à Auckland et la blessure de Sam Kerr.

Plus de 115’000 spectateurs, en cumulé, ont assisté aux deux rencontres inaugurales du tournoi. Et ils ont été gâtés, avec la victoire surprise des Néo-Zélandaises contre la Norvège (1-0) et celle, plus attendue, des Australiennes contre l'Irlande (1-0).