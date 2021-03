Berne : Fifa: Platini face à la justice suisse

Michel Platini retrouve la justice suisse à partir de lundi à Berne, pour une ultime audition dans le paiement suspect de 2 millions de francs suisses par la Fifa en 2011, qui a brisé son parcours de dirigeant dans le football.

Le numéro 10 légendaire des Bleus est soupçonné d’«escroquerie», «gestion déloyale», «abus de confiance» et «faux dans les titres», des accusations élargies en novembre et passibles de cinq ans de prison, qu’il a toujours niées.

Émoluments de conseiller

Au cœur du dossier, le paiement par la Fifa des 2 millions de francs suisses à Michel Platini début 2011, sans justification écrite, sur ordre de Sepp Blatter. Anciens alliés devenus rivaux, Blatter et Platini ont toujours affirmé qu’il s’agissait d’un reliquat de paiement pour un travail de conseiller effectué par le Français entre 1999 et 2002.

Mais la Fifa déplore l’absence de contrat écrit mentionnant à l’époque une telle rémunération, et en réclame à Michel Platini le remboursement. Une «convention» écrite, signée en 1999, existe pourtant. Mais elle prévoit un salaire de 300’000 francs suisses par an pour Michel Platini, loin des sommes mentionnées.

«Complot»

Ce volet porte sur trois rencontres secrètes en 2016 et 2017 entre Gianni Infantino et l’ancien procureur général Michael Lauber, qui ont nourri les soupçons de collusion entre le parquet suisse et la Fifa. Blanchi par la justice interne de l’instance, l’Italo-Suisse juge «absurde» d’être mis en cause pour avoir rencontré un magistrat. Mais le dirigeant est désormais sous la menace d’une deuxième affaire, pour être rentré en jet privé du Suriname à la Suisse, en 2017, aux frais de la Fifa.