Football : FIFAgate: 92 millions de dollars de plus

Le ministère américain de la Justice a indiqué jeudi, qu’il accordait à la FIFA et aux Confédérations américaines de football une manne supplémentaire de dédommagement.

Le ministère américain de la Justice a indiqué jeudi, qu’il accordait à la FIFA et aux Confédérations américaines de football, 92 millions de dollars supplémentaires de dédommagement, en plus des 201 millions annoncés en août dernier, au titre de malversations commises par d’anciens dirigeants du foot mondial.

Le parquet fédéral de Brooklyn, à New York, a annoncé dans un communiqué la «distribution supplémentaire d’environ 92 millions de dollars pour compenser les pertes subies par la FIFA, l’organisation mondiale du football, la Concacaf (Confédération d’Amérique du nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes), la Conmebol (Confédération sud-américaine de football) et diverses Fédérations nationales de foot, désignées sous l’appellation de victimes».