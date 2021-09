Italie : Figure de l’accueil des migrants, un ex-maire lourdement condamné

Domenico Lucano, qui s’était fait connaître pour avoir accueilli et intégré de nombreux migrants dans un village calabrais, a été condamné à 13 ans de prison.

L’ancien maire de Riace en Calabre (sud), Domenico Lucano – un temps une figure emblématique de l’accueil et de l’intégration des migrants en Italie – a été condamné jeudi à plus de 13 ans de prison en première instance. Proche de la gauche, Domenico Lucano, qui accueillait depuis les années 2000 des migrants dans son village dépeuplé en Calabre (sud), dans le but de relancer le développement et les emplois, avait été arrêté à l’automne 2018 et placé en résidence surveillée.