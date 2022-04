Belgique : Figure de l’art contemporain, Jan Fabre écope de prison avec sursis

Le chorégraphe belge était accusé de harcèlement sexuel au sein de sa compagnie de danse. Il a été condamné vendredi, à 18 mois avec sursis, par le Tribunal correctionnel d’Anvers.

Artiste protéiforme, le Belge Jan Fabre avait revêtu en 2002 le plafond de la salle des glaces du palais royal de Bruxelles de 1,4 million d’élytres de scarabées aux reflets bleu et vert, l’une de ses réalisations les plus connues.

L’artiste et chorégraphe belge Jan Fabre, accusé de «harcèlement sexuel» au sein de sa compagnie de danse pour des faits portant sur la période 2002-2018, a été condamné vendredi, à 18 mois avec sursis par le Tribunal correctionnel d’Anvers (nord). Le Flamand, qui récuse toutes les accusations portées contre lui, n’a pas assisté à son procès. Il était également absent au prononcé du jugement.

Une peine de trois ans de prison ferme avait été requise contre le plasticien, figure de l’art contemporain, mis en cause par douze ex-danseuses de sa compagnie. Mais le tribunal a considéré que la moitié des accusations étaient prescrites ou non prouvées, certains faits remontant à 2002. Le jugement a retenu l’agression sexuelle d’une des plaignantes et les violences ou humiliations subies par cinq autres. «Nous sommes satisfaits de ce jugement», a réagi An-Sofie Raes, une des avocates représentant les parties civiles, citée par le quotidien flamand «De Standaard».