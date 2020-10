France : Figure du milieu porno en examen pour viol et proxénétisme

Quelques mois après l’ouverture d’une enquête visant le site de porno amateur «Jacquie et Michel», la justice a mis en examen quatre personnes, dont un producteur connu.

Cette nouvelle affaire vient éclabousser un peu plus l’industrie pornographique française, alors qu’une enquête a été ouverte le 10 juillet sur la production des vidéos du site «Jacquie et Michel».

Nouvelle incursion judiciaire dans le porno amateur en France: quelques mois après l’ouverture d’une enquête visant le site «Jacquie et Michel», quatre personnes ont été mises en examen dans une enquête distincte pour «viol, proxénétisme aggravé et traite d’être humain aggravée», parmi lesquels un producteur connu.

Cinq suspects ont été interpellés le 13 octobre et placés en garde à vue dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie de Paris, chargée de l’enquête, a appris l’AFP lundi de source judiciaire.

Quatre de ces cinq personnes, parmi lesquelles l’acteur, réalisateur et producteur surnommé «Pascal OP», ont été présentées à un juge samedi, qui les a mises en examen pour «viol, proxénétisme aggravé et traite d’être humain aggravée», selon cette source.

Blanchiment de fraude fiscale aussi

«Pascal OP», placé depuis en détention provisoire, est aussi poursuivi pour «blanchiment de proxénétisme aggravé et blanchiment de fraude fiscale», ainsi que pour «travail dissimulé», a précisé une source proche du dossier.

«Pascal OP fait partie d’un circuit d’une quinzaine de producteurs qui alimente plusieurs plateformes de diffusion amateurs», parmi lesquels «Dorcel Vision» ou «Jacquie et Michel», explique à l’AFP le journaliste Robin D’Angelo, auteur d’un livre-enquête, «Judy, Lola, Sofia et moi» (Editions Goutte d’Or), sur son infiltration dans l’industrie du porno amateur.

Cinq victimes potentielles

Selon la source proche du dossier, cinq victimes potentielles ont été identifiées pour les faits de «viol, proxénétisme aggravé et traite d’être humain aggravée».

Cette nouvelle affaire vient éclabousser un peu plus l’industrie pornographique française, alors qu’une enquête a été ouverte le 10 juillet pour «viols» et «proxénétisme» visant la production des vidéos du site «Jacquie et Michel», incarnation en France du porno amateur.