Zurich : Files d’attente pour changer d’anciens billets

La 8e série de billets de banque suisse a toujours cours mais ne peut plus être utilisée pour effectuer un paiement. La Banque nationale voit défiler chaque jour des gens qui viennent les échanger.

Ces coupures ne peuvent plus être utilisées pour acheter quelque chose mais sont toujours valables. DR

Depuis le rappel de la 8e série de billets au début du mois de mai, les gens font la queue quotidiennement devant la Banque nationale (BNS) à Zurich pour échanger de l’argent, de 8 heures du matin à trois heures et demie de l’après-midi rapporte la «NZZ am Sonntag». Chaque billet est vérifié par une machine qui cliquette sans discontinuer. Si les clients ayant quelques coupures sont servis en quelques minutes, pour les sommes plus importantes, la vérification peut prendre beaucoup plus de temps en raison de la réglementation sur le blanchiment d’argent. La Banque nationale peut procéder, «par exemple, à la vérification de l’identité, à la détermination de l’ayant droit économique ou d’autres points», explique un porte-parole. En dessous de 15’000 francs, aucune preuve d’identité n’est généralement nécessaire. Si le montant dépasse 100’000 francs, un formulaire sur l’origine de l’argent doit être rempli selon la loi sur le blanchiment d’argent.

Pourtant, jusqu’au 31 octobre, on peut également échanger les billets au guichet de la poste, et au guichet d’une banque. Mais cette possibilité n’est que peu utilisée. Certains offices du géant jaune ne disposent pas de grosses sommes de liquide et un échange est possible jusqu’à 14’999 francs. Dans une banque, les anciens billets ne sont acceptés que si le client transfère l’argent sur un compte. Mais cette pratique laisse une trace comptable.

Une manœuvre qui va perdurer

La BNS ne veut pas divulguer combien de billets ont été échangés depuis le mois de mai. Selon ses comptes annuels et l’indication du nombre de billets en circulation au 31 août, on peut seulement supposer qu’au cours des huit premiers mois de l’année, un total de 9,9 milliards de francs suisses de billets de la série 8 a été retourné, soit environ 58 millions par jour ouvrable. Et la queue devant la Banque nationale n’est pas près de disparaître. Il y a encore 122 millions de billets de la série 8 d’une valeur de 25,6 milliards de francs suisses qui se trouvent quelque part sous des matelas et dans des coffres-forts.

Pour échapper au fisc Les clients retirent régulièrement de l’argent de leurs comptes avant le début de l’année - principalement en billets de mille francs, comme le montrent les données de la Banque nationale. De cette façon, l’argent n’apparaît pas sur la déclaration d’impôt. Au début de l’année, ils en rapportent une partie à la banque, mais pas dans la même mesure qu’auparavant, lorsque les taux d’intérêt étaient plus élevés. Des chercheurs ont constaté que la proportion de billets de mille francs conservés à domicile ou dans un coffre-fort a fortement augmenté. La Banque nationale a plus que doublé leur nombre depuis 2007, pour atteindre plus de 50 millions de coupures.