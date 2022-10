CYCLISME: Filippo Ganna s’adjuge le record de l’heure

Parti prudemment, le double champion du monde du contre-la-montre 2020 et 2021 a progressivement augmenté sa cadence de pédalage pour déloger in fine son ingénieur performance chez Ineos-Grenadiers, le Britannique Dan Bigham, 31 ans, qui avait battu le record de l’heure à la surprise générale avec 55,548 kilomètres parcours dans le même vélodrome le 19 août.

Ancien pistard, Bigham avait tenté ce record du monde dans le but de récolter des données susceptibles d’aider... Ganna dans sa quête du record de l’heure.

Mieux que Boardman

Premier Italien à établir le record de l’heure depuis Francesco Moser (1984), Ganna s’est affirmé ces dernières années comme l’un des rouleurs les plus impressionnants du peloton. Outre ses deux titres de champion du monde du contre-la-montre en 2020 et 2021, il a glané quatre médailles d’or de poursuite individuelle aux Mondiaux et l’or olympique lors de l’épreuve de la poursuite par équipes en 2021 aux Jeux de Tokyo.