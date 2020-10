Fille et petite-fille de stars, cette ado est la nouvelle égérie d’un grand créateur

C’est une nouvelle venue dans le monde de la mode. Le pedigree de Romy Croquet la prédestinait plutôt au cinéma. Eh oui, l’adolescente âgée de 14 ans est la petite-fille de Francis Ford Coppola et la fille de Sofia Coppola, tous deux cinéastes hollywoodiens renommés. L’Américaine est le nouveau visage de Marc Jacobs, plus exactement de Heaven, sa ligne de prêt-à-porter et d’accessoires pour les jeunes qui vient d’être lancée sur le marché.