Une fillette de 3 ans battue à mort en France

La mère et le beau-père d’une petite fille de 3 ans sont soupçonnés de l’avoir frappée à mort, samedi soir dans l’Eure. Voisins et premiers secours sont sous le choc.

Enfant battue à mort en France : «Les pompiers sont ravagés et les gendarmes m’ont décrit l’enfer»

La directrice de l’école maternelle où la fillette était scolarisée a été suspendue «à titre conservatoire». AFP

«Quand on devient maire, on sait qu’on va vivre des moments compliqués, mais la mort d’une enfant de 3 ans, on ne peut pas se préparer à ça.» Jérôme Pasco, édile du village de Conches-en-Ouche (Eure), est encore sous le choc. Dans la nuit de samedi à dimanche, une fillette de 3 ans est décédée après son arrivée au CHU de Rouen. L’enfant portait de multiples hématomes d’âges différents sur «le visage, les quatre membres, le thorax, le dos, le pubis», a indiqué le procureur de la République d’Évreux, Rémi Coutin.

Sa mère et son beau-père ont été mis en examen et incarcérés. Selon le procureur, l’enfant «n’aurait pas été scolarisée la semaine précédant le drame». «Ni la gendarmerie, ni la justice, ni les services de l’aide sociale à l’enfance n’avaient été informés» des «violences difficilement soutenables» subies par la petite fille, a-t-il précisé. La directrice de l’école maternelle, où la fillette était scolarisée, a été suspendue «à titre conservatoire».

Lisa aurait eu 4 ans dans une semaine. Dans la nuit de samedi à dimanche, les secours sont intervenus chez Sandra R. et Jonathan L., dans un HLM au centre de la commune. La petite était en arrêt cardiorespiratoire. Une scène que les intervenants ne sont pas près d’oublier: «Les pompiers sont complètement ravagés et les gendarmes m’ont décrit l’enfer», confie Jérôme Pasco au «Parisien». L’enquête devra éclaircir les responsabilités respectives de la mère et du beau-père mais aussi des tiers qui auraient pu avoir connaissance des violences sans les dénoncer.

Une amie du couple avait notamment «vu l’enfant plusieurs jours avant les faits et a souhaité faire un signalement au 119» mais «cet appel n’aurait pas abouti» faute d’opérateurs, a déclaré le procureur. Celui-ci a raconté comment «dans un mécanisme assez abject mais classique de ce type de violences, le couple a commencé par expliquer que la fillette se blessait toute seule lors de crises de colère et de chutes».

Le beau-père de 29 ans, sans profession, a par la suite reconnu s’être déjà livré par le passé à «des bousculades, des étranglements jusqu’à convulsion et plusieurs pertes de connaissance de l’enfant», a décrit le procureur. La mère, 27 ans, également sans emploi, a pour sa part admis avoir donné «des gifles» à sa fille, dont le père vit dans l’Eure et bénéficiait d’un droit de visite tous les 15 jours. Le couple était connu de la justice: elle a été condamnée en 2020 pour une affaire de stupéfiants, son compagnon était uniquement connu pour des infractions routières.

Mis en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans et violences, le couple, placé en détention provisoire, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La mère est également poursuivie pour privation de soins et non dénonciation.

Dans le voisinage, c’est le choc: «Même si on n’y est pour rien et qu’on n’a rien vu, on ne peut s’empêcher de culpabiliser. Comment peut-on tabasser un petit bout de 3 ans?» confient Annie et Jacky, interrogés par «Le Parisien». Le soir du crime, «le frère aîné, âgé de 6 ans, présent sur place, présentait également des traces de violences», d’après le procureur. Le garçonnet a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance.

