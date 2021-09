Argovie : Fillette de 7 ans retrouvée morte après un chavirage

Une balade en bateau pneumatique a tourné au drame, dimanche dernier. L’embarcation s’est retournée et cinq personnes se sont retrouvées à l’eau. Une fillette, portée disparue, a été retrouvée sans vie.

«J’ai d’abord entendu des cris forts. Peu après, les services d’urgence sont arrivés», raconte un habitant. Une famille avec trois enfants était à bord d’un bateau pneumatique. Celui-ci a heurté un tronc et s’est retourné, projetant le papa, la maman et les enfants âgés de 7, 10 et 12 ans, à l’eau.