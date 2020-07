UNTERÄGERI (ZG)

Fillette entre la vie et la mort après une chute à trott’

Une enfant de 5 ans a été victime d’un grave accident, lundi soir. La police zougoise recherche des témoins.

L’accident s’est produit à 17 h 50 sur la Alte Landstrasse, mais les circonstances du drame sont encore peu claires. On ignore notamment si l’enfant portait un casque ou non. La police a lancé un appel à témoins dans l’espoir d’y voir plus clair.