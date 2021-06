Genève : Fillette légèrement blessée après une collision

La jeune passagère d’une voiture a été conduite à l’hôpital après un choc avec un bus, lundi aux Eaux-Vives (GE). Des témoins sont recherchés.

Un heurt entre un trolleybus des Transports publics genevois (TPG) et une voiture a fait un blessé, la passagère de l’auto, lundi vers 17h30. Le véhicule des TPG venait de desservir l’arrêt «Place des Eaux-Vives» lorsqu’en s’engageant dans la circulation, son avant gauche a percuté le flanc droit de la voiture. Suite au choc, la fillette, née en 2012, a été légèrement touchée et transportée aux urgences pédiatriques pour des contrôles, indique la police cantonale genevoise, qui recherche d’éventuels témoins. Ces derniers sont priés de s’annoncer auprès de la Brigade routière et accidents au +41 22 427 64 50.