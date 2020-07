Fleurier (NE)

Fillette mordue au visage, le chien euthanasié

Une attaque a eu lieu mercredi à la gare de Fleurier. L’enfant a subi des blessures sérieuses et a été transportée à l’hôpital.

Alberto C.

Un accident s’est produit à la gare de Fleurier (NE), mercredi après-midi. Une fillette de 10 ans caressait un chien qui n’était pas le sien, lorsque celui-ci s’est retourné contre elle et l’a mordue au visage et au bras. Elle souffre de blessures sérieuses, précise la gendarmerie, qui est intervenue sur place. L’enfant a dû être emmenée à l’Hôpital Pourtalès et devra probablement subir des interventions médicales.