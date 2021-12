France : Fillette vaccinée par erreur au Moderna: les parents portent plainte

Les parents d’une fillette de 10 ans, vaccinée avec une demi-dose de Moderna prévue pour les adultes, ont saisi la justice. L’enfant «se porte bien».

Début novembre, la Haute autorité de santé en France (HAS) avait déconseillé le recours au vaccin Moderna pour les moins de 30 ans.

Mauvaise file d’attente

Selon l’agence, l’échange avec le médecin a permis de présenter aux parents «les éventuels effets post-vaccinaux et les principaux signes pouvant laisser penser à un effet indésirable, notamment de très rares cas d’inflammations cardiaques, réversibles et sans gravité».

La jeune fille a été invitée à s’asseoir au mauvais endroit parce qu’il n’y avait pas de place au bon endroit. Et ça s’est enchaîné.

«Nous gérons plusieurs lignes de vaccination en même temps. Et à un moment donné, il y a eu un glissement. La jeune fille a été invitée à s’asseoir au mauvais endroit parce qu’il n’y avait pas de place au bon endroit. Et ça s’est enchaîné. L’infirmière a fait l’injection et tout de suite, elle s’est rendu compte de son erreur. Ça n’aurait pas dû se produire», a déclaré le directeur du Centre hospitalier.