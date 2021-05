Justice : Fillette violée chez ses parents: l’État français condamné pour faute lourde

L’État devra verser 55’000 euros à la victime, aujourd’hui âgée de 23 ans, pour avoir ignoré les signalements des médecins et des services sociaux.

Une jeune femme qui, enfant, avait été violée et agressée sexuellement par un homme hébergé chez ses parents, a fait condamner mardi en appel l’État pour faute lourde et déni de justice.

La «succession d’insuffisances (…) dans le travail d’enquête et dans la communication interservices, et le manque de clairvoyance qui a gouverné l’appréciation de la situation et les prises de décision, constituent des fautes lourdes engageant la responsabilité de l’État», indique la cour dans son arrêt.