Harvey Weinstein : Filmé constamment pour éviter une fin tragique «à la Jeffrey Epstein»

Le producteur déchu serait surveillé «en permanence» dans sa geôle afin d'éviter qu'il ne soit blessé ou ne meure durant sa détention, selon TMZ.

Le producteur, qui purge actuellement sa peine à la Wende Correctional Facility de New York, est constamment suivi par des caméras et « un officier doit le suivre à chacun de ses déplacements dans la prison dans laquelle il purge sa peine », et « tout garde qui le suit a une caméra sur lui à hauteur de regard ».