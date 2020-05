États-Unis

Filmée en train de boxer un chien

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre une jeune femme asséner des coups de poing à un berger allemand. Une enquête a été ouverte.

Les autorités de l’Idaho pourraient sévir après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une vidéo montrant une jeune femme boxer un chien. Devenues virales, ces images ont choqué de nombreux internautes. On peut y voir une demoiselle portant une tenue de sport et des gants de boxe. Elle assène plusieurs coups de poing au berger allemand se trouvant face à elle.

«On boxe des animaux. Où est Sarah McLachan (ndlr: chanteuse canadienne et défenseuse des animaux)?» demande quelqu’un. «J’ai l’ai frappé si fort que je l’ai senti passer à travers», dit ensuite la jeune femme, avant que la vidéo ne s’arrête abruptement.

Un nombre «écrasant» de signalements

Selon le «New York Post» , Idaho Humane Society, association de protection des animaux, a ouvert une enquête après avoir reçu un nombre «écrasant» d’appels et de courriels concernant ces images. Un porte-parole de l’organe a déclaré que la femme de la vidéo avait été contactée, mais qu’elle n’avait pas été officiellement identifiée.

Cette personne risque une mise en examen pour «coups et harcèlement d’animaux». Un chef d’accusation passible d’une peine maximale de six mois de prison et d’une amende pouvant atteindre 5000 dollars.