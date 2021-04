Espagne : Filmées en train d’uriner dans la rue et exhibées sur des sites porno

Plusieurs dizaines de femmes, dont les vidéos volées ont atterri sur des sites pornographiques, réclament justice en Espagne après le classement de leur plainte mi-mars.

Cet été-là, sans qu'elles le sachent, plus d'une centaine de femmes, dont des mineures, ont été filmées alors qu'elles s'accroupissaient pour uriner dans la rue. Un an plus tard, un homme de la région était tombé, après avoir cliqué sur un lien contenant le nom de cette fête «Maruxaina», sur un site pornographique contenant «une vidéo où il a reconnu sa petite amie, ainsi que la cousine de celle-ci», a raconté Paloma Maseda Diaz, qui a été elle-même filmée. C'est ainsi qu'au total plus de 110 femmes sur six vidéos d'une durée totale d'une heure environ ont été identifiées sur divers sites X payants, a-t-elle poursuivi.