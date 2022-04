Suisse : Filmés, des élevages de poules révèlent des conditions atroces

Des poules pondeuses, dont les œufs sont vendus en grandes surfaces, se cannibalisent dans des élevages en Argovie et à Fribourg. Le phénomène est marqué à Pâques.

Les images sont écœurantes et font surtout peine à voir. Des milliers de poules sont entassées dans un poulailler étroit, sombre et mal aéré. Les animaux présentent des blessures à vif ou des plaies aux pattes, sont souvent déplumés, et gisent sur le sol, apathiques, voire morts. Les clichés proviennent de vidéos tournées dans deux grandes exploitations de poules pondeuses dans les cantons d’Argovie et de Fribourg. Leurs œufs seraient vendus sous le label «élevage en plein air» chez Migros, Volg ou Landi.