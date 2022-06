Session: Films et jeux vidéo: les Etats veulent aussi mieux protéger les jeunes

«Il ne s’agit plus ici de la protection contre les contenus, mais d’un problème de dépendance. Ce sont quasiment des jeux dans le jeu. On y est poussé parce qu’on arrive à un niveau supérieur, on est dans le jeu et on achète des fonctions supplémentaires pour continuer. Comme il s’agit d’un problème d’addiction, on ne l’a pas inclus ici», a expliqué Matthias Michel (PLR/ZG) au nom de la commission. Même sa collègue socialiste, la jurassienne Elisabeth Baume-Schneider était d’accord: cela concerne plutôt la prévention, a-t-elle relevé. Dans la foulée, les sénateurs ont également balayé un ajout du National visant à informer et sensibiliser les groupes cibles aux opportunités et aux risques des médias numériques.