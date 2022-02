Genève : Fils d’avocat soupçonné d’un trafic international de drogue

Une quadragénaire et un complice présumé sont suspectés d’avoir importé des stupéfiants depuis les Pays-Bas.

Son père et sa sœur sont avocats en Grande-Bretagne, mais lui dort actuellement en prison. Un quadragénaire est soupçonné de trafic de drogues de synthèse depuis les Pays-Bas, indique mardi la «Tribune de Genève». Cet homme, qui travaille à Genève depuis sept ans, a été arrêté en septembre dernier. La police est remontée à lui à la suite de l’interpellation d’un autre individu, en pleine livraison de crystal meth, au mois de mars précédent. Ce dernier met en cause le quadra, qu’il avait rencontré aux Pays-Bas et qui l’aurait fait venir au bout du lac pour faire du trafic.