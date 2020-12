En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, les vols au départ et à l’arrivée avec la Grande-Bretagne et l’Afrique du Sud sont suspendus à l’aéroport de Genève.

L’année 2020 n’aura pas de fin heureuse pour l’aéroport international de Genève. La suspension des vols vers et depuis la Grande-Bretagne en raison de la situation sanitaire liée au covid a définitivement tué tout espoir de remonter la pente. Privé du très attendu tourisme de montagne britannique, les commerces et les autorités de l’établissement ont connu des fêtes tristes et moroses dans un aéroport désert, rapporte la «Tribune de Genève».