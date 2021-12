Etats-Unis – Fin de cavale pour les zèbres échappés près de Washington

États-Unis : Fin de cavale pour les zèbres échappés près de Washington

Deux zèbres qui vivaient en liberté à quelques dizaines de kilomètres de Washington depuis près de quatre mois, échappant aux tentatives de captures, ont finalement été rattrapés, a annoncé un responsable mardi.

Les équidés s’étaient échappés fin août de la ferme du Maryland où ils vivaient et leur folle aventure – tout autant que les échecs successifs à les attraper – avait passionné habitants et médias locaux. Mais après avoir fait tourner en bourrique les autorités, les zèbres ont été capturés, a annoncé mardi Richard Bell, un représentant d’une agence du ministère américain de l’Agriculture, sans fournir plus de détails.