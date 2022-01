Médias : Fin de collaboration entre La Liberté et ESH Medias: des emplois menacés

Le Groupe Saint-Paul, qui édite notamment le quotidien fribourgeois, devra composer sans le soutien d’ESH Médias, propriétaire du Nouvelliste et d’Arcinfo. La rupture du contrat qui liait les deux sociétés depuis six ans pourrait engendrer des licenciements en 2023.

La Liberté perd son partenaire principal, révèle mardi la RTS sur son site internet. En effet, le groupe de presse ESH Médias a mis fin à sa collaboration avec le Groupe Saint-Paul, dont fait partie le quotidien fribourgeois, ceci dès l'année prochaine. ESH Médias justifie ce choix par une différence d'approche éditoriale pour la rubrique suisse, et souhaite des sujets avec un ancrage plus local pour ses titres phares, ArcInfo et Le Nouvelliste, selon la RTS.