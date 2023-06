Golf: Fin de la bataille entre PGA et LIV, unis dans le même club-house

Les circuits nord-américain PGA et européen DP World Tour vont fusionner avec le LIV, soutenu par l’Arabie saoudite

La guerre du golf n’aura pas lieu: les circuits nord-américain PGA et européen DP World Tour vont fusionner avec le LIV, soutenu par l’Arabie saoudite, dont l’émergence avait attiré certains des meilleurs joueurs actuels, fracturant le monde feutré de la petite balle blanche.

Le PGA Tour a indiqué mardi avoir «signé un accord qui combine les activités commerciales et les droits» du puissant fonds souverain saoudien (Pif) dans le golf, incluant le circuit LIV, avec les siens et ceux du DP World Tour «dans une nouvelle entité à but lucratif détenue collectivement», sans que les détails financiers n’en soient dévoilés.