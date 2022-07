Aviation : Fin de la grève chez SAS après un accord avec les pilotes

La compagnie aérienne scandinave SAS et les syndicats représentant leurs pilotes ont annoncé mardi être parvenus à un accord, mettant fin à une grève de deux semaines qui a coûté à l’entreprise en difficulté entre 9 et 12 millions de dollars par jour (entre 8,8 et 11,7 millions de francs).