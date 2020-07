Genève

Fin de la grève chez XPO

Un accord a été trouvé entre le personnel licencié de l’entreprise située à Satigny (GE) et la direction. L’Etat avait dû jouer les médiateurs.

La trentaine d’employés de XPO Logistics à Genève n’est plus en grève. Le département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) a annoncé lundi qu’un accord avait été trouvé entre l’entreprise américaine et son personnel. Celui-ci avait décidé d’entamer le 29 juin un mouvement social après l’annonce du licenciement des 31 collaborateurs du site de Satigny. Les travailleurs dénonçaient l’absence de plan social.