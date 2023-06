Aéroport de Genève: Fin de la grève et du chaos après des heures de suspense

dra

Plus d’une centaine de vols annulés, d’énormes retards, des milliers de passagers bloqués dans et en dehors de l’aéroport. Cointrin, secoué par une grève historique car inédite de son personnel, a vécu un vendredi de chaos. Un chaos prévisible, puisque le Syndicat des services publics (SSP) avait averti voici dix jours que si la nouvelle politique salariale était votée par le conseil d’administration le 29 juin, soit deux jours avant le début des grands départs en vacances, les collaborateurs cesseraient de travailler et cloueraient les avions au sol.

«Rien de génial, mais…»

Face à ce désastre et à l’urgence de trouver une sortie de crise, une solution portée par la conseillère d’Etat Nathalie Fontanet a été ratifiée en fin d’après-midi par les différentes parties: la refonte salariale, à laquelle le personnel s’opposait, est gelée et n’entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2025. Le principe en est conservé, mais sous quelle forme? «La politique salariale est appelée à changer d’une manière ou d’une autre, mais cette fois, nous l’espérons, dans le respect des droits acquis et surtout dans la transparence et la consultation, ce qui n’a pas été le cas jusqu’ici», a réagi Jamshid Pouranpir, du SSP. Nathalie Fontanet, elle, évoque «une solution qui, certes, n’a rien de génial mais qui permet de s’offrir un temps pour modifier éventuellement ce qui avait été initialement décidé».

Dès septembre prochain, l’aéroport, le syndicat et la commission du personnel disposeront d’un an pour définir les modalités du futur accord, avec l’aide d’un médiateur neutre et indépendant. Forts de ce qu’ils considèrent comme une victoire – «c’est une nouvelle page blanche qui s’ouvre», s’est réjoui Jamshid Pouranpir, – les employés ont donc entériné l’arrêt de la grève.

Cointrin, pour sa part, s’est félicité que «le syndicat [ait] accepté les propositions de la direction».

Matinée de cauchemar

La journée avait commencé par une suppression totale des vols de 6h à 10h du matin, les aiguilleurs de piste ayant notamment cessé de travailler. A 9h30, la direction de l’aéroport a tenté de négocier avec les grévistes en leur proposant la création d’un groupe de travail en septembre et l’augmentation de la participation au bénéfice pour les quatre prochaines années si celui-ci dépassait les 60 millions de francs. Une proposition «scandaleuse» immédiatement rejetée par les employés, qui décidaient dans la foulée de poursuivre leur mouvement non seulement vendredi, mais également ce samedi.

Patron de l’aéroport, André Scheider a dénoncé le «dogmatisme» des grévistes et de son syndicat: «La direction a fait un pas vers le personnel, mais personne n’a fait de pas vers nous.»

L’Etat intervient

Nathalie Fontanet, ministre de tutelle de l’aéroport, est alors entrée dans la danse. Elle a appelé le syndicat SSP, qu’elle a rencontré en début d’après-midi. C’est là qu’a été élaboré l’accord qui a été soumis aux parties. Dès lors, la situation était claire, expliquait Jamshid Pouranpir: soit la direction ratifiait cet accord, et la grève cessait. Soit il refusait, et le blocage perdurait. Sans surprise, au vu de l’ampleur de la crise, la solution a été adoptée.