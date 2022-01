Eruption volcanique aux îles Tonga – Fin de la menace mais d’importants dégâts aux Tonga

Éruption volcanique aux îles Tonga : Fin de la menace mais d’importants dégâts aux Tonga

La menace de raz-de-marée provoqué par l’éruption d’un volcan aux îles Tonga était «globalement passée» ce dimanche matin mais l’archipel fait face à d’importants dégâts.

Getty Images via AFP

«Le tsunami a eu un impact important sur le littoral nord de Nuku’alofa, avec des bateaux et de gros rochers rejetés sur le rivage», mais aucune victime n’a été signalée, a déclaré JacindaArdern, sans préciser s’il y avait eu des dommages dans les autres îles de l’archipel. La Nouvelle-Zélande va envoyer un avion militaire de reconnaissance pour survoler la région lundi si le nuage de cendres volcaniques le permet.

Blinken «profondément inquiet»

La Première ministre néo-zélandaise a déclaré qu’il n’y avait «aucune éruption importante en cours» et que les cendres avaient cessé de tomber.

«Profondément inquiet pour les habitants des Tonga qui se remettent des conséquences d’une éruption volcanique et d’un tsunami, a tweeté le secrétaire d’État américain Antony Blinken, ajoutant que «les États-Unis sont prêts à envoyer de l’aide à nos voisins du Pacifique».

Des vues saisissantes prises de l’espace ont montré le moment de l’éruption vendredi du Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, sur une des îles inhabitées des Tonga: un énorme champignon de fumée et de cendres, et une vague immédiatement déclenchée.

Des vagues de 1,2 mètre ont déferlé sur la capitale des Tonga, où les habitants ont déclaré avoir fui vers les hauteurs, laissant derrière eux des maisons inondées, tandis que des pierres et de la cendre tombaient du ciel.

«C’était une énorme explosion», a expliqué au site d’informations Stuff une habitante des Tonga, Mere Taufa, qui se trouvait à ce moment-là chez elle. «Le sol a tremblé, la maison entière était secouée. Ça venait par vagues. Mon jeune frère pensait que des bombes explosaient près de chez nous», a-t-elle raconté. Quelques minutes plus tard, l’eau a envahi leur maison, et elle a vu le mur d’une maison voisine s’écrouler.

Le roi des Tonga, Tupou VI, a été évacué du palais royal de Nuku’alofa et emmené vers une villa éloignée des côtes.

L’éruption a déclenché des tsunamis dans le Pacifique, avec des vagues de 1,74 mètre mesurées à Chanaral, au Chili, à plus de 10’000 kilomètres de là, et des vagues plus petites observées le long de la côte Pacifique, de l’Alaska au Mexique. Des vagues d’environ 1,2 mètre ont frappé la côte Pacifique du Japon.